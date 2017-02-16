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16.02.17 08:48 Красноярец погасил долги по алиментам шахматами ручной работы





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Красноярский ювелир погасил долги по алиментам шахматами ручной работы. Мужчина задолжал своей дочери 700 тысяч рублей. Он не выплачивал алименты несколько лет. Тогда бывшая супруга через суд потребовала взыскать эти деньги и неустойку, которая превысила сумму в шесть миллионов. В итоге стороны пришли к соглашению: компенсацией стали шахматы из серебра с золотыми украшениями и полудрагоценными камнями.







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