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16.02.17 09:09 Во дворе на Забобонова над детской площадкой нависают провода под напряжением





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Провода начинают свой путь из трансформаторной подстанции, расположенной во дворе дома, и расходятся по фонарным столбам. Паутина из медных тросов буквально опутала детскую площадку со всех сторон. На электрических лианах, которые свисают практически до земли, не прочь покачаться дети.



"Я сам лично ребятишек гонял, которые мячиком играли как через сетку через эти кабели. У меня сосед головой цеплялся, когда ночью шёл. Похоже, он без напряжения, но чёрт его знает, он в изоляции", - негодует житель дома по улице Забобонова Сергей Викторович.



Под тяжестью медных канатов, которых с каждым годом становится всё больше, гнутся опоры уличного освещения, и жители боятся, что те скоро и вовсе упадут. Выяснилось, что трансформаторная подстанция принадлежит "МРСК Сибири", где о проблеме узнали лишь после нашего звонка. Там пояснили, что линии, которые выходят из подстанции - собственность владельцев павильонов, расположенных около БСМП, куда и ведут городские лианы.



"Сейчас производятся оперативные отключения данных линий. Данные кабельные линии будут отключены до тех пор, пока собственники не приведут их в технически исправное состояние", - сообщила главный специалист управления по региональной работе "МРСК Сибири" Валентина Демидова.



Напомним, всего месяц назад недалеко от улицы Калинина на площадке, где городская администрация оборудовала снегоотвал, от удара током



Провод висит менее чем в двух метрах над землёй. Взрослову, чтобы под ним пройти, нужно пригибаться. Ребёнку достаточно лишь поднять руку, чтобы его коснуться. Плюс ко всему, всё это расположено в трёх шагах от детской площадки.Провода начинают свой путь из трансформаторной подстанции, расположенной во дворе дома, и расходятся по фонарным столбам. Паутина из медных тросов буквально опутала детскую площадку со всех сторон. На электрических лианах, которые свисают практически до земли, не прочь покачаться дети."Я сам лично ребятишек гонял, которые мячиком играли как через сетку через эти кабели. У меня сосед головой цеплялся, когда ночью шёл. Похоже, он без напряжения, но чёрт его знает, он в изоляции", - негодует житель дома по улице Забобонова Сергей Викторович.Под тяжестью медных канатов, которых с каждым годом становится всё больше, гнутся опоры уличного освещения, и жители боятся, что те скоро и вовсе упадут. Выяснилось, что трансформаторная подстанция принадлежит "МРСК Сибири", где о проблеме узнали лишь после нашего звонка. Там пояснили, что линии, которые выходят из подстанции - собственность владельцев павильонов, расположенных около БСМП, куда и ведут городские лианы."Сейчас производятся оперативные отключения данных линий. Данные кабельные линии будут отключены до тех пор, пока собственники не приведут их в технически исправное состояние", - сообщила главный специалист управления по региональной работе "МРСК Сибири" Валентина Демидова.Напомним, всего месяц назад недалеко от улицы Калинина на площадке, где городская администрация оборудовала снегоотвал, от удара током погиб 15-летний подросток. Он катался с насыпи, которая практически достигала проводов. Проверка прокуратуры показала: департамент городского хозяйства не проводил выездные инспекции и не закрыл свободный доступ на территорию. Возбуждено уголовное дело. Владислав ТАМОШАУСКАС

















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