СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ






16.02.17 09:09 Во дворе на Забобонова над детской площадкой нависают провода под напряжением



Фото Видео репортаж Видео
Провод висит менее чем в двух метрах над землёй. Взрослову, чтобы под ним пройти, нужно пригибаться. Ребёнку достаточно лишь поднять руку, чтобы его коснуться. Плюс ко всему, всё это расположено в трёх шагах от детской площадки.

Провода начинают свой путь из трансформаторной подстанции, расположенной во дворе дома, и расходятся по фонарным столбам. Паутина из медных тросов буквально опутала детскую площадку со всех сторон. На электрических лианах, которые свисают практически до земли, не прочь покачаться дети.

"Я сам лично ребятишек гонял, которые мячиком играли как через сетку через эти кабели. У меня сосед головой цеплялся, когда ночью шёл. Похоже, он без напряжения, но чёрт его знает, он в изоляции", - негодует житель дома по улице Забобонова Сергей Викторович.

Под тяжестью медных канатов, которых с каждым годом становится всё больше, гнутся опоры уличного освещения, и жители боятся, что те скоро и вовсе упадут. Выяснилось, что трансформаторная подстанция принадлежит "МРСК Сибири", где о проблеме узнали лишь после нашего звонка. Там пояснили, что линии, которые выходят из подстанции - собственность владельцев павильонов, расположенных около БСМП, куда и ведут городские лианы.

"Сейчас производятся оперативные отключения данных линий. Данные кабельные линии будут отключены до тех пор, пока собственники не приведут их в технически исправное состояние", - сообщила главный специалист управления по региональной работе "МРСК Сибири" Валентина Демидова.

Напомним, всего месяц назад недалеко от улицы Калинина на площадке, где городская администрация оборудовала снегоотвал, от удара током погиб 15-летний подросток. Он катался с насыпи, которая практически достигала проводов. Проверка прокуратуры показала: департамент городского хозяйства не проводил выездные инспекции и не закрыл свободный доступ на территорию. Возбуждено уголовное дело.

Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
Вести-Красноярск. События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России - Красноярск
Непотерянный рай


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.