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НОВОСТИ | Общество





16.02.17 11:45 Жители Канска не хотят переходить железнодорожные пути по виадуку



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Любители ходить по железнодорожным путям, сокращая путь, наткнулись на многокилометровую стену. Но даже эта преграда не останавливает пешеходов. Найти лазейки всё же удаётся: кто-то перелезает сверху, пожилые люди проползают под высоким забором. Чтобы выйти на мост, нужно пройти почти километр. По скользкой нечищеной дороге.

"Почему горожане должны ходить по такому мосту? Не скажешь, что он безопасный. Можно ступить только на одну ступню. Снег всю зиму не чистился. Я понимаю, что это не надо было. Там, где перила, ещё побольше тропинка, а на входе на мост вообще невозможно, боишься, что свалишься с этого моста", - сетует жительница Канска Любовь.

К переправе ведут протоптанные тропинки, которые от дороги отделяют сугробы. На самом мосту настоящая полоса препятствий, особенно для старшего поколения. Городские власти, к слову, заявляют: о проблеме знают и уже предпринимают меры.

"На самом деле путепровод чистился и раньше. Не так систематически, как на центральном мосту. Когда эта ситуация случилась, мы написали письмо, чтобы уборку путепровода выполняли систематически - после снегопадов, при отсутствии снегопадов -два раза в неделю. Чистота моста будет поддерживаться в порядке", - заверила директор МКУ "Служба заказчика" Юлия Лосева.

И всё же в администрации заверили: горожанам придётся забыть о привычном маршруте через рельсы.


Екатерина МАЗАЛЬКОВА
АРХИВ 
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