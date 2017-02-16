НОВОСТИ | Общество













16.02.17 17:26 В Красноярске нарушители миграционного законодательства оштрафованы на 100 миллионов рублей





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"Подразделения по вопросам миграции наделены полномочиями закрывать въезд иностранцам-нарушителям как за нарушение режима пребывания, так и за неоднократное нарушение административного или уголовного законодательства. Всего нами закрыто порядка 24 тысяч въездов иностранным гражданам", - сообщила начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Красноярскому краю Зоя Грудина.







Красноярские полицейские наложили 100 миллионов рублей штрафов за нарушение миграционного законодательства. Сейчас в крае законно проживает около 17 тысяч иностранцев и регион действительно нуждается в рабочей силе. Но стражам порядка приходится каждую неделю устраивать рейды по частному сектору и стройкам. Возбуждено 160 уголовных дел за подделку документов, фиктивную постановку гастарбайтеров на учёт и организацию незаконной миграции."Подразделения по вопросам миграции наделены полномочиями закрывать въезд иностранцам-нарушителям как за нарушение режима пребывания, так и за неоднократное нарушение административного или уголовного законодательства. Всего нами закрыто порядка 24 тысяч въездов иностранным гражданам", - сообщила начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Красноярскому краю Зоя Грудина.













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