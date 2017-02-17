НОВОСТИ | Общество













17.02.17 08:52 В Дивногорске продавцы лишились работы за отказ торговать просроченными продуктами





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"Сосиски эти продавать нельзя. Руководство сказало, что товар мы не возвращаем, так как завод находится далеко отсюда. То есть сосиски все подлежат реализации. Продавать их мы не можем, так как город маленький, все друг друга знают, в основном эти сливочные сосиски покупают детям", - рассказала бывший продавец Анна Крупеня.



А вот переписка в одном из месенджеров, где общаются продавцы со своим руководством. Работницы возмущены и предлагают прекратить торговлю просроченными полуфабрикатами.



- От одних избавляешься - другие присылают.

- Месяц просрочка, они уже воняют.

- Воняют - не то слово... И жижа белая там ещё.

- Их уже продавать нельзя!

- У нас они уже зеленеют. Мы продали только за 7-е число.

- Я не буду больше просрочку продавать, пусть увольняют!



Продавцы уверяют, на них попытались повесить недостачу более чем в 20 тысяч рублей, когда они отказались продавать негодные продукты. Девушки платить не согласились, и тогда всю бригаду - четырёх человек - решили уволить. Правда, увольняли довольно странно: поздно вечером привезли в Красноярск и до трёх часов ночи проводили "воспитательную работу". Вызвали даже бухгалтеров, которые тут же рассчитали работников. Только к утру бригада получила на руки трудовые книжки.



"Они хотели, чтобы мы эту просрочку продавали. Мы отказались. Мы понимаем, что это несёт опасность для покупателей. На фоне того, что мы отказываемся продавать просрочку, которую они не хотят утилизировать, они решили убрать нас как плохих продавцов, у которых якобы какая-то недостача", - рассказала бывшая работница компании Галина Гехт.



В итоге уволенные девушки отправились в краевую трудовую инспекцию и написали жалобу на незаконное, по их мнению, увольнение. В ведомстве нам пообещали разобраться с этим вопросом в кратчайшие сроки.



Мы совершенно намеренно пока не говорим ни о названии компании, ни о том, где она находится. Сейчас готовятся обращения в прокуратуру и Роспотребнадзор, и очень скоро мы расскажем, чем завершилась эта история.





Анна Крупеня устроилась продавцом в компанию, производящую мясные полуфабрикаты, в начале этого года. И сразу столкнулась с шокирующей вещью: продавцов павильонов заставляли торговать просроченными продуктами. Девушка утверждает, срок годности истекает ровно месяц назад."Сосиски эти продавать нельзя. Руководство сказало, что товар мы не возвращаем, так как завод находится далеко отсюда. То есть сосиски все подлежат реализации. Продавать их мы не можем, так как город маленький, все друг друга знают, в основном эти сливочные сосиски покупают детям", - рассказала бывший продавец Анна Крупеня.А вот переписка в одном из месенджеров, где общаются продавцы со своим руководством. Работницы возмущены и предлагают прекратить торговлю просроченными полуфабрикатами.Продавцы уверяют, на них попытались повесить недостачу более чем в 20 тысяч рублей, когда они отказались продавать негодные продукты. Девушки платить не согласились, и тогда всю бригаду - четырёх человек - решили уволить. Правда, увольняли довольно странно: поздно вечером привезли в Красноярск и до трёх часов ночи проводили "воспитательную работу". Вызвали даже бухгалтеров, которые тут же рассчитали работников. Только к утру бригада получила на руки трудовые книжки."Они хотели, чтобы мы эту просрочку продавали. Мы отказались. Мы понимаем, что это несёт опасность для покупателей. На фоне того, что мы отказываемся продавать просрочку, которую они не хотят утилизировать, они решили убрать нас как плохих продавцов, у которых якобы какая-то недостача", - рассказала бывшая работница компании Галина Гехт.В итоге уволенные девушки отправились в краевую трудовую инспекцию и написали жалобу на незаконное, по их мнению, увольнение. В ведомстве нам пообещали разобраться с этим вопросом в кратчайшие сроки.Мы совершенно намеренно пока не говорим ни о названии компании, ни о том, где она находится. Сейчас готовятся обращения в прокуратуру и Роспотребнадзор, и очень скоро мы расскажем, чем завершилась эта история. Дмитрий БЫЗОВ

















АРХИВ

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