НОВОСТИ | Общество













16.02.17 17:23 В Красноярске прошла горячая линия по вопросам ЖКХ





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"У нас социальная норма потребления устанавливается на человека и на жилое помещение. Услуга содержания предоставляется не в жилое помещение, она направлена на содержание мест общего пользования. Поэтому в данном случае тариф в пределах соцнормы неприменим", - пояснила главный специалист консультативно-правового центра по вопросам ЖКХ Любовь Ишутченко.







В Красноярске прошла горячая линия по вопросам ЖКХ. Жители краевого центра интересовались, нужно ли платить управляющим компаниям, которые находятся в стадии банкротства. Кроме того, красноярцы спрашивали про перерасчёт за тепло. Напомним, ТСЖ и управляющие компании раз в год начисляют или, наоборот, уменьшают плату по этим статьям, сравнивая с показаниями общедомового счётчика. Острой проблемой для пенсионеров оказалась и плата за свет в подъезде - её рассчитывают не по социальным тарифам."У нас социальная норма потребления устанавливается на человека и на жилое помещение. Услуга содержания предоставляется не в жилое помещение, она направлена на содержание мест общего пользования. Поэтому в данном случае тариф в пределах соцнормы неприменим", - пояснила главный специалист консультативно-правового центра по вопросам ЖКХ Любовь Ишутченко.











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