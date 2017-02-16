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16.02.17 17:24 Нелегальному мусорному полигону под Дивногорском не могут найти хозяина





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"Администрация района не имеет своих полигонов для вывоза мусора. Дачники и садовые общества не имеют, как правило, договоров на вывоз мусора и своей техники. Поэтому захламляются федеральные леса", - пояснил руководитель "Красноярского лесничества" Олег Кудрявцев.



Кто окажется в ответе и почему общественники решили создать целый сайт с интерактивной картой стихийных свалок, расскажем в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45 на телеканале "Россия".





Нелегальному мусорному полигону под Дивногорском не могут найти хозяина. Там побывала инспекция из представителей прокуратуры, лесников, чиновников. Они пытаются определить, кто будет убирать стихийную свалку. Отходы сюда привозят регулярно, неизвестные чистят подъезды. Сначала претензии предъявляли администрации Дивногорска, теперь ответственность возлагают на лесников. Те отвечают: не хватит сотрудников, чтобы обеспечить охрану нелегальному полигону."Администрация района не имеет своих полигонов для вывоза мусора. Дачники и садовые общества не имеют, как правило, договоров на вывоз мусора и своей техники. Поэтому захламляются федеральные леса", - пояснил руководитель "Красноярского лесничества" Олег Кудрявцев.Кто окажется в ответе и почему общественники решили создать целый сайт с интерактивной картой стихийных свалок, расскажем в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45 на телеканале "Россия". Владимир БОГОМОЛОВ













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