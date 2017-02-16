Главный полицейский края Александр Речицкий предложил запретить продажу алкоголя по пятницам. Такая инициатива прозвучала на сессии Законодательного собрания.
"Мы планируем внести предложения о необходимости дополнения краевого закона об отдельных вопросах государственного регулирования в сфере производства и оборота этилового спирта новыми ограничениями. Объявив, к примеру, пятницу днём трезвости, запретив продажу спиртных напитков в этот день", - сказал начальник ГУ МВД РФ по Красноярскому краю Александр Речицкий.
В своём докладе о деятельности полиции в 2016 году Александр Речицкий, который был назначен главный полицейским края в конце декабря, отметил, что уровень "пьяной" преступности в регионе за последние семь лет вырос в два раза. В целом по России сейчас она составляет 37%, в крае - 42%, а в северных районах 60%. Сейчас в Красноярском крае действует "комендантский час" на продажу алкоголя. Спиртное нельзя приобрести с 23 до 8 утра. По закону устанавливать свои сроки продажи алкоголя каждый регион может самостоятельно.