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16.02.17 17:20 В Красноярском крае могут запретить продажу алкоголя по пятницам





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"Мы планируем внести предложения о необходимости дополнения краевого закона об отдельных вопросах государственного регулирования в сфере производства и оборота этилового спирта новыми ограничениями. Объявив, к примеру, пятницу днём трезвости, запретив продажу спиртных напитков в этот день", - сказал начальник ГУ МВД РФ по Красноярскому краю Александр Речицкий.



В своём докладе о деятельности полиции в 2016 году Александр Речицкий, который был назначен главный полицейским края в конце декабря, отметил, что уровень "пьяной" преступности в регионе за последние семь лет вырос в два раза. В целом по России сейчас она составляет 37%, в крае - 42%, а в северных районах 60%. Сейчас в Красноярском крае действует "комендантский час" на продажу алкоголя. Спиртное нельзя приобрести с 23 до 8 утра. По закону устанавливать свои сроки продажи алкоголя каждый регион может самостоятельно.







Главный полицейский края Александр Речицкий предложил запретить продажу алкоголя по пятницам. Такая инициатива прозвучала на сессии Законодательного собрания."Мы планируем внести предложения о необходимости дополнения краевого закона об отдельных вопросах государственного регулирования в сфере производства и оборота этилового спирта новыми ограничениями. Объявив, к примеру, пятницу днём трезвости, запретив продажу спиртных напитков в этот день", - сказал начальник ГУ МВД РФ по Красноярскому краю Александр Речицкий.В своём докладе о деятельности полиции в 2016 году Александр Речицкий, который был назначен главный полицейским края в конце декабря, отметил, что уровень "пьяной" преступности в регионе за последние семь лет вырос в два раза. В целом по России сейчас она составляет 37%, в крае - 42%, а в северных районах 60%. Сейчас в Красноярском крае действует "комендантский час" на продажу алкоголя. Спиртное нельзя приобрести с 23 до 8 утра. По закону устанавливать свои сроки продажи алкоголя каждый регион может самостоятельно.











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