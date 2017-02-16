ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Экономика





16.02.17 17:21 Приватизация "Красноярскнефтепродукта" отменяется



Фото Видео репортаж Видео
Впервые новость о возможной приватизации КНП появилась в январе. Это было предложение Виктора Толоконского, которое он озвучил кабинету министров. В интервью телеканалу "Россия" глава региона объяснил свою позицию.

"Государственными активами нельзя управлять плохо. Нельзя управлять так, чтобы не было развития. Мы не получаем от него дивидендную отдачу, у него нет прибыли, есть достаточно большая кредиторка", - отметил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

Прибыль "Красноярскнефтепродукта" за последние три года сократилась в 63 раза. В 2014 году - более 300 миллионов, в 2016-ом - всего пять. Сегодня у края 77% акций КНП, и с этими акциями депутаты расставаться не захотели. Законодательное собрание - единственный орган, который может разрешить или запретить приватизацию госкомпаний.

"КНП может управляться гораздо лучше. Работа на рынке нефтепродуктов, как правило, не является убыточной. В кризис ничего не надо продавать, если речь не идёт о продаже друзьям и знакомым", - подчеркнул председатель Законодательного собрания Красноярского края Александр Усс.

Возглавлять КНП теперь будет Андрей Чернов, который в начале февраля сменил предыдущего руководителя Сергея Берунова. Берунов ушёл с поста по собственному желанию. Чернов зарекомендовал себя как эффективный управленец. Последние два года работал директором по правовым вопросам "КрасЭко".

Три с половиной месяца дано КНП на внутренний аудит. В начале лета предприятие представит программу реформирования. Что будет дальше, пока сказать сложно. Но до конца 2017 года к вопросу приватизации КНП никто возвращаться не будет.


Елена АЛИШЕВЕЦ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
Вести-Красноярск. События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России - Красноярск
Непотерянный рай


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.