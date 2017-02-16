НОВОСТИ | Экономика













16.02.17 17:21 Приватизация "Красноярскнефтепродукта" отменяется





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"Государственными активами нельзя управлять плохо. Нельзя управлять так, чтобы не было развития. Мы не получаем от него дивидендную отдачу, у него нет прибыли, есть достаточно большая кредиторка", - отметил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.



Прибыль "Красноярскнефтепродукта" за последние три года сократилась в 63 раза. В 2014 году - более 300 миллионов, в 2016-ом - всего пять. Сегодня у края 77% акций КНП, и с этими акциями депутаты расставаться не захотели. Законодательное собрание - единственный орган, который может разрешить или запретить приватизацию госкомпаний.



"КНП может управляться гораздо лучше. Работа на рынке нефтепродуктов, как правило, не является убыточной. В кризис ничего не надо продавать, если речь не идёт о продаже друзьям и знакомым", - подчеркнул председатель Законодательного собрания Красноярского края Александр Усс.



Возглавлять КНП теперь будет Андрей Чернов, который в начале февраля сменил предыдущего руководителя Сергея Берунова. Берунов ушёл с поста по собственному желанию. Чернов зарекомендовал себя как эффективный управленец. Последние два года работал директором по правовым вопросам "КрасЭко".



Три с половиной месяца дано КНП на внутренний аудит. В начале лета предприятие представит программу реформирования. Что будет дальше, пока сказать сложно. Но до конца 2017 года к вопросу приватизации КНП никто возвращаться не будет.





Впервые новость о возможной приватизации КНП появилась в январе. Это было предложение Виктора Толоконского, которое он озвучил кабинету министров. В интервью телеканалу "Россия" глава региона объяснил свою позицию."Государственными активами нельзя управлять плохо. Нельзя управлять так, чтобы не было развития. Мы не получаем от него дивидендную отдачу, у него нет прибыли, есть достаточно большая кредиторка", - отметил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.Прибыль "Красноярскнефтепродукта" за последние три года сократилась в 63 раза. В 2014 году - более 300 миллионов, в 2016-ом - всего пять. Сегодня у края 77% акций КНП, и с этими акциями депутаты расставаться не захотели. Законодательное собрание - единственный орган, который может разрешить или запретить приватизацию госкомпаний."КНП может управляться гораздо лучше. Работа на рынке нефтепродуктов, как правило, не является убыточной. В кризис ничего не надо продавать, если речь не идёт о продаже друзьям и знакомым", - подчеркнул председатель Законодательного собрания Красноярского края Александр Усс.Возглавлять КНП теперь будет Андрей Чернов, который в начале февраля сменил предыдущего руководителя Сергея Берунова. Берунов ушёл с поста по собственному желанию. Чернов зарекомендовал себя как эффективный управленец. Последние два года работал директором по правовым вопросам "КрасЭко".Три с половиной месяца дано КНП на внутренний аудит. В начале лета предприятие представит программу реформирования. Что будет дальше, пока сказать сложно. Но до конца 2017 года к вопросу приватизации КНП никто возвращаться не будет. Елена АЛИШЕВЕЦ

















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