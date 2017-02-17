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17.02.17 08:47 В предстоящие два года в районе Красноярска отремонтируют 240 километров трасс





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В предстоящие два года в районе Красноярска отремонтируют 240 километров трасс. Об этом заявили в краевом управлении дорог. Согласно озвученным планам на этот год, работы будут вести на пути в сторону Емельяново, Железногорска и Сухобузимского. А уже в 2018-м ремонт развернут по направлениям Дивногорск и аэропорт. Также специалисты подсчитали, в этих районах около 50-ти опасных участков. Почти все из них должны быть ликвидированы.







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