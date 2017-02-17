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17.02.17 09:00 Полицейские наградили красноярца, задержавшего пьяного водителя





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"Я начал его прижимать, он остановился, вышел, спросил: "Что меня останавливаешь?" Я говорю: "Ты же пьяный, людей чуть не убил". А он: "Не, я трезвый". Я забрал у него ключи, в машину посадил", - рассказал Константин.



Константин дождался дорожных полицейских, нарушителя наказали по всей строгости. Бдительному красноярцу вручили грамоту.







Полицейские наградили красноярца, который задержал пьяного водителя и, возможно, предотвратил несколько ДТП. Героя зовут Константин, месяц назад он ехал по трассе в Берёзовском районе и заметил лихача, который съезжал то на обочину, то на встречную полосу, чудом избегая лобового столкновения, врезался в отбойники. Человек за рулём явно был пьян."Я начал его прижимать, он остановился, вышел, спросил: "Что меня останавливаешь?" Я говорю: "Ты же пьяный, людей чуть не убил". А он: "Не, я трезвый". Я забрал у него ключи, в машину посадил", - рассказал Константин.Константин дождался дорожных полицейских, нарушителя наказали по всей строгости. Бдительному красноярцу вручили грамоту.











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