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17.02.17 09:00 Полицейские наградили красноярца, задержавшего пьяного водителя



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Полицейские наградили красноярца, который задержал пьяного водителя и, возможно, предотвратил несколько ДТП. Героя зовут Константин, месяц назад он ехал по трассе в Берёзовском районе и заметил лихача, который съезжал то на обочину, то на встречную полосу, чудом избегая лобового столкновения, врезался в отбойники. Человек за рулём явно был пьян.

"Я начал его прижимать, он остановился, вышел, спросил: "Что меня останавливаешь?" Я говорю: "Ты же пьяный, людей чуть не убил". А он: "Не, я трезвый". Я забрал у него ключи, в машину посадил", - рассказал Константин.

Константин дождался дорожных полицейских, нарушителя наказали по всей строгости. Бдительному красноярцу вручили грамоту.
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