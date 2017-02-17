Полицейские наградили красноярца, который задержал пьяного водителя и, возможно, предотвратил несколько ДТП. Героя зовут Константин, месяц назад он ехал по трассе в Берёзовском районе и заметил лихача, который съезжал то на обочину, то на встречную полосу, чудом избегая лобового столкновения, врезался в отбойники. Человек за рулём явно был пьян.
"Я начал его прижимать, он остановился, вышел, спросил: "Что меня останавливаешь?" Я говорю: "Ты же пьяный, людей чуть не убил". А он: "Не, я трезвый". Я забрал у него ключи, в машину посадил", - рассказал Константин.
Константин дождался дорожных полицейских, нарушителя наказали по всей строгости. Бдительному красноярцу вручили грамоту.