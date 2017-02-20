НОВОСТИ | Общество













20.02.17 11:45 Светящиеся рекламные конструкции мешают красноярцам спать





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От такого света, уверяет красноярка, не спасают даже плотные шторы. После нескольких бессонных ночей женщина пыталась поговорить с хозяевами ломбардов и попросить выключать на ночь раздражающие вывески. Однако с руководством встретиться не удалось, а сотрудники ответили, что не имеют полномочий на такие действия. В администрации города нам пояснили: на каждый вид рекламных конструкций отдельные требования. Сейчас ведётся активная работа по их корректировке.



"В настоящий момент в городской совет внесён документ, который регламентирует размещение вывесок. Были получены замечания со стороны депутатского корпуса, сейчас этот документ дорабатывается, будет повторно внесён на ближайшую сессию", - сообщил заместитель руководителя управления архитектуры администрации Красноярска Алексей Аксютенко.



В этом документе более чётко регламентируется размещение вывесок и оговаривается уровень их свечения и ограничения так называемых бегущих строк, вызывающих наибольший дискомфорт граждан. Если депутаты примут документ, он вступит в силу уже в марте.



Практика ликвидации назойливых рекламных вывесок в Красноярске есть. Но специалисты уверяют, добиться этого непросто. Чтобы запустить процесс борьбы, жителям нужно отправить жалобу в Управление архитектуры, желательно с фотографией той самой вывески. После этого начнётся проверка, в ходе которой выяснят, действительно ли это реклама и законно ли она установлена.





Галина Васильевна жалуется: уже четвёртый год напротив их многоэтажки на правобережье работают ломбарды, над которыми каждую ночь включают яркие рекламные вывески, мешающей всей семье. "Глаза режет. Если ночью встаю, закрываю лицо, чтобы пройти коридорчик, потому что этот свет на человека спросонья действует ошеломляюще", - жалуется жительница дома №14 по ул.Мичурина Галина Поддубная.От такого света, уверяет красноярка, не спасают даже плотные шторы. После нескольких бессонных ночей женщина пыталась поговорить с хозяевами ломбардов и попросить выключать на ночь раздражающие вывески. Однако с руководством встретиться не удалось, а сотрудники ответили, что не имеют полномочий на такие действия. В администрации города нам пояснили: на каждый вид рекламных конструкций отдельные требования. Сейчас ведётся активная работа по их корректировке."В настоящий момент в городской совет внесён документ, который регламентирует размещение вывесок. Были получены замечания со стороны депутатского корпуса, сейчас этот документ дорабатывается, будет повторно внесён на ближайшую сессию", - сообщил заместитель руководителя управления архитектуры администрации Красноярска Алексей Аксютенко.В этом документе более чётко регламентируется размещение вывесок и оговаривается уровень их свечения и ограничения так называемых бегущих строк, вызывающих наибольший дискомфорт граждан. Если депутаты примут документ, он вступит в силу уже в марте.Практика ликвидации назойливых рекламных вывесок в Красноярске есть. Но специалисты уверяют, добиться этого непросто. Чтобы запустить процесс борьбы, жителям нужно отправить жалобу в Управление архитектуры, желательно с фотографией той самой вывески. После этого начнётся проверка, в ходе которой выяснят, действительно ли это реклама и законно ли она установлена. Екатерина МАЗАЛЬКОВА

















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