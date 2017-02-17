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17.02.17 11:41 В Тайшетском районе автокран столкнулся с поездом





Фото Видео

Фото: VK.COM/KRASCHP



В Тайшетском районе автокран столкнулся с поездом. Водитель чудом выжил. ДТП произошло на Транссибирской магистрали в 10 километрах от райцентра. На кадрах видно, как тяжёлая машина пробивает ограждение переезда и вылетает на рельсы. Водитель в последний момент успевает выскочить из машины. Мужчина получил ранения и был госпитализирован в местную больницу. По предварительной информации, у МАЗа могли отказать тормоза.







В Тайшетском районе автокран столкнулся с поездом. Водитель чудом выжил. ДТП произошло на Транссибирской магистрали в 10 километрах от райцентра. На кадрах видно, как тяжёлая машина пробивает ограждение переезда и вылетает на рельсы. Водитель в последний момент успевает выскочить из машины. Мужчина получил ранения и был госпитализирован в местную больницу. По предварительной информации, у МАЗа могли отказать тормоза.













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