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27.02.17 11:51 В красноярском зоопарке подружились крокодил и черепаха





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Впрочем, сам крокодил против дружбы не возражает, но подпускает к себе одну-единственную черепаху, остальных старается держать на расстоянии. По словам специалистов, в природе оба вида живут в Южной Америке, но их ареалы обитания не соприкасаются.







В красноярском зоопарке подружились несовместимые в природе крокодил Гоша и красноухая черепаха. Сотрудники "Роева ручья" заметили, что одна из панцирных рептилий стала часто сидеть на спине крокодилового каймана Гоши. В последнее время земноводное и вовсе осмелело, отмечают специалисты: может сесть на голову крокодилу и закрыть ему лапой один глаз.Впрочем, сам крокодил против дружбы не возражает, но подпускает к себе одну-единственную черепаху, остальных старается держать на расстоянии. По словам специалистов, в природе оба вида живут в Южной Америке, но их ареалы обитания не соприкасаются.













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