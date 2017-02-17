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НОВОСТИ | Общество





17.02.17 17:24 В Николаевке в зоне сноса домов продолжает жить женщина



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В Красноярске люди живут в опасной близости к зоне сноса домов. В микрорайоне Николаевка у четвёртого моста продолжают прокладывать путь для будущей развязки - улицы Волочаевская. И появляются первые проблемы, когда люди рискуют быть погребены под завалами. В редакцию "Вестей" обратилась женщина. По её словам, бывший муж попытался вывести её из права собственности. Получил новую квартиру, а она осталась в доме, которому грозит уничтожение. Больше ей некуда пойти.

"Мой супруг поступил со мной нечестно, пытается оставить меня без жилья. Хотя на данное время я здесь в судебном порядке зарегистрирована", - рассказала жительница дома по улице Огородная, 11 Татьяна Елеонович.

Сейчас жительница дома через суд пытается доказать свои права на новую квартиру мужа. Как нам на месте рассказали рабочие, ветхий дом не тронут, пока не будет судебного решения. До тех пор женщина планирует оставаться в окружении руин.
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