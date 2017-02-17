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17.02.17 11:38 В Курагино при пожаре в жилом доме погибли три человека





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В полиции иная версия произошедшего: мужчина задохнулся сразу, а домочадцев отвезли в больницу, где они скончались. Скорее всего, пожар случился от неосторожности с печным отоплением, по некоторым данным, мужчина и женщина распивали спиртное.







В Курагино сгорел частный дом, погибли три человека. Об этом сообщают в следственном комитете. Накануне вечером загорелся четырёхквартирный барак, приехавшие спасатели обнаружили, что дом закрыт изнутри, а внутри находится семья из трёх человек - муж с женой и сын-инвалид, по данным следствия, не подававших признаков жизни.В полиции иная версия произошедшего: мужчина задохнулся сразу, а домочадцев отвезли в больницу, где они скончались. Скорее всего, пожар случился от неосторожности с печным отоплением, по некоторым данным, мужчина и женщина распивали спиртное.











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