В Курагино сгорел частный дом, погибли три человека. Об этом сообщают в следственном комитете. Накануне вечером загорелся четырёхквартирный барак, приехавшие спасатели обнаружили, что дом закрыт изнутри, а внутри находится семья из трёх человек - муж с женой и сын-инвалид, по данным следствия, не подававших признаков жизни.
В полиции иная версия произошедшего: мужчина задохнулся сразу, а домочадцев отвезли в больницу, где они скончались. Скорее всего, пожар случился от неосторожности с печным отоплением, по некоторым данным, мужчина и женщина распивали спиртное.