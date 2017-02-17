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Сбор средств в помощь больным детям

17.02.17 17:27 Славе Вегелю нужны средства на лечение деформации стопы



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Славу называют серьёзным подростком: он хорошо учится, много читает, недавно увлёкся биологией и в домашнем аквариуме развёл красивых рыбок. Старается не отличаться от сверстников, не любит рассказывать, почему навсегда освобождён от уроков физкультуры и зачем каждый день разрабатывает левую ногу на особом тренажёре.

У Славы врождённая деформация стопы, нога в движении подворачивается, из-за этого очень много ограничений. Никаких долгих прогулок, подвижного спорта, и работать можно далеко не везде. Слава хотел стать геологом, собрал очень красивую коллекцию камней, но от этой мечты пришлось отказаться. Взрослые рассказали, что геологи ходят в длинные экспедиции, а физические нагрузки при таком диагнозе противопоказаны.

У Славы было четыре операции, каждый раз ногу забинтовывают до колена, мальчик передвигается на костылях, несколько месяцев учится дома. Семья продолжает борьбу за здоровье ребёнка: нужно ещё одно хирургическое вмешательство, для этого поедут в клинику Ярославля. Лечение стоит 236 тысяч рублей.

Большая часть суммы собрана, ехать нужно как можно скорее. Чтобы помочь Славе, нужно отправить СМС со словом ДЕТИ на номер 5542, стоимость сообщения 75 рублей. На платформе Android работает мобильное приложение "Русфонда", через которое также можно перевести пожертвование.


Александра СЛАВЕЦКАЯ








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