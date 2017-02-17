НОВОСТИ | Общество













17.02.17 17:26 В Ботаническом вблизи жилых домов выросла огромная свалка





Фото Видео





Сергей Лутошкин, житель дома № 28 по ул. 2-я Ботаническая: "Детей здесь вроде быть не должно, но вы же сами понимаете, что здесь открыто, если ребенок сюда попадет, за ним не уследишь. Они нам водоток перекрыли. Раньше вся вода со всей округи стекала в реку, а они свалку поставили так, что теперь вся вода собирается и течет по улице и во дворы".



Василий Антипов, житель дома № 34 по ул. 2-я Ботаническая: "Приезжают когда городские власти, они весной обычно смотрят порядок на улице, они пройдут до середины улицы, заставят человека небольшую убрать кучку мусора возле дома, а дальше не идут. - Как-то обращались к ним? - Обращались, ТВ вызывали, первое время не было мусорки, потом они поставили забор и по новой началось".



Жители негодуют не только из-за неприятного соседства, но и беспокоятся за свою безопасность: мусор не раз горел. По их словам, свалка принадлежит строительной компании "Союз". В ближайшее время мы выясним, законно ли она здесь расположена и будем следить за развитием событий.





Микрорайона Ботанический считается одним из самых чистых и экологических в городе. Однако не многие знают, что за внешней красотой фасадов скрывается грязная проблема. Этот мусор, по словам местных жителей, складируется здесь уже 16 лет. За это время она выросла и достигла размеров с двухэтажный дом, и всё это буквально в нескольких метрах от жилых построек."Детей здесь вроде быть не должно, но вы же сами понимаете, что здесь открыто, если ребенок сюда попадет, за ним не уследишь. Они нам водоток перекрыли. Раньше вся вода со всей округи стекала в реку, а они свалку поставили так, что теперь вся вода собирается и течет по улице и во дворы"."Приезжают когда городские власти, они весной обычно смотрят порядок на улице, они пройдут до середины улицы, заставят человека небольшую убрать кучку мусора возле дома, а дальше не идут. - Как-то обращались к ним? - Обращались, ТВ вызывали, первое время не было мусорки, потом они поставили забор и по новой началось".Жители негодуют не только из-за неприятного соседства, но и беспокоятся за свою безопасность: мусор не раз горел. По их словам, свалка принадлежит строительной компании "Союз". В ближайшее время мы выясним, законно ли она здесь расположена и будем следить за развитием событий. Екатерина МАЗАЛЬКОВА

















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













