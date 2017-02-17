Стражам порядка пришлось вернуть продавца обратно. Женщина спешно покидала рабочее место. И не зря. После составления административного протокола грозит штраф, а некачественную продукцию заберут для проверки. Скорее всего, оно будет уничтожено. Конечно, в продажу больше не попадёт.
Мясо по 200 рублей за килограмм, сало и фарш непонятного происхождения. Продавцы уверяют, что всё из Челябинска. Ветеринарного клейма, как и справки о безопасности продукта, нет. Но даже на него находится покупатель, правда, при виде камеры горожане возмущаются.
- Это же антисанитария. Ну как можнопокупать такое мясо?! Автобусы ездят рядом. Это безобразие!
- На улице пыль, не хочу я. Лучше без мяса буду.
В администрации района рассказывают: штраф на юридических лиц - 10 тысяч рублей. Зачем торговать на улице, если бесплатно предоставляют площадку? Да и справку сделать несложно. "Ежемесячно проводятся мини-базары, ярмарки возле торгового центра, где мы всегда предлагаем места для товаропроизводителей, которые имеют сертификаты на продукцию и подтверждение происхождения этого товара", - сказал первый заместитель руководителя администрации Кировского района Евгений Бурмистров.
По информации управления Россельхознадзора, за минувший год в Красноярском крае изъяли 9,5 тонн мяса в местах несанкционированной торговли. Сегодня эту цифру пополнили ещё 107 килограммов свинины.