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17.02.17 17:22 В Кировском районе устроили облаву на уличных торговцев мясом





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Мясо по 200 рублей за килограмм, сало и фарш непонятного происхождения. Продавцы уверяют, что всё из Челябинска. Ветеринарного клейма, как и справки о безопасности продукта, нет. Но даже на него находится покупатель, правда, при виде камеры горожане возмущаются.



- Это же антисанитария. Ну как можнопокупать такое мясо?! Автобусы ездят рядом. Это безобразие!



- На улице пыль, не хочу я. Лучше без мяса буду.



В администрации района рассказывают: штраф на юридических лиц - 10 тысяч рублей. Зачем торговать на улице, если бесплатно предоставляют площадку? Да и справку сделать несложно. "Ежемесячно проводятся мини-базары, ярмарки возле торгового центра, где мы всегда предлагаем места для товаропроизводителей, которые имеют сертификаты на продукцию и подтверждение происхождения этого товара", - сказал первый заместитель руководителя администрации Кировского района Евгений Бурмистров.



По информации управления Россельхознадзора, за минувший год в Красноярском крае изъяли 9,5 тонн мяса в местах несанкционированной торговли. Сегодня эту цифру пополнили ещё 107 килограммов свинины.





Стражам порядка пришлось вернуть продавца обратно. Женщина спешно покидала рабочее место. И не зря. После составления административного протокола грозит штраф, а некачественную продукцию заберут для проверки. Скорее всего, оно будет уничтожено. Конечно, в продажу больше не попадёт.Мясо по 200 рублей за килограмм, сало и фарш непонятного происхождения. Продавцы уверяют, что всё из Челябинска. Ветеринарного клейма, как и справки о безопасности продукта, нет. Но даже на него находится покупатель, правда, при виде камеры горожане возмущаются.В администрации района рассказывают: штраф на юридических лиц - 10 тысяч рублей. Зачем торговать на улице, если бесплатно предоставляют площадку? Да и справку сделать несложно. "Ежемесячно проводятся мини-базары, ярмарки возле торгового центра, где мы всегда предлагаем места для товаропроизводителей, которые имеют сертификаты на продукцию и подтверждение происхождения этого товара", - сказал первый заместитель руководителя администрации Кировского района Евгений Бурмистров.По информации управления Россельхознадзора, за минувший год в Красноярском крае изъяли 9,5 тонн мяса в местах несанкционированной торговли. Сегодня эту цифру пополнили ещё 107 килограммов свинины. Владимир ЖАРИНОВ



















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