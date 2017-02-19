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20.02.17 09:50 Вести. Красноярск. События недели от 19.02.2017

В этом выпуске:



- Дикая тайга не прощает ошибок. Турист, которого в заповеднике "Столбы" спасатели искали неделю, погиб от холода в первые сутки. Почему люди сознательно идут на риск, пытаясь покорить скалы?



- Многим пришлось отказаться от летнего отдыха, а до следующего билетного ажиотажа в Норильске считанные дни. Как из вечной мерзлоты попасть на море, если единственный аэропорт ждёт большой ремонт?



- Насколько дороже стала Масленица? Мы решили узнать, как изменились в цене за год ингредиенты для главного блюда следующей недели - блинов.



- Будущий солдат армии - какой он и можно ли подготовить себя к службе в элитных войсках? Интервью с военным комиссаром Красноярского края Андреем Лысенко.





- Дикая тайга не прощает ошибок. Турист, которого в заповеднике "Столбы" спасатели искали неделю, погиб от холода в первые сутки. Почему люди сознательно идут на риск, пытаясь покорить скалы?- Многим пришлось отказаться от летнего отдыха, а до следующего билетного ажиотажа в Норильске считанные дни. Как из вечной мерзлоты попасть на море, если единственный аэропорт ждёт большой ремонт?- Насколько дороже стала Масленица? Мы решили узнать, как изменились в цене за год ингредиенты для главного блюда следующей недели - блинов.- Будущий солдат армии - какой он и можно ли подготовить себя к службе в элитных войсках? Интервью с военным комиссаром Красноярского края Андреем Лысенко.







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