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20.02.17 09:00 В Красноярске прошёл международный матч по женскому хоккею



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За игрой в Красноярске следят 500 болельщиков на трибунах и весь хоккейный мир в интернете - матч транслируют во всемирную сеть. На льду - красноярская "Бирюса" и подмосковное "Торнадо". Поединок стал частью всемирного женского матча. Взяв начало в Малайзии, команды в 37-ми странах проводят поединки, передавая друг другу эстафету: от государства к государству. Финальный матч пройдёт в Канаде. Россия впервые участвует в подобном мировом событии. Но на игре девушек такая ответственность не сказывается - выкладываются и без того на 100%.

На льду - почти полный состав сборной России, который прославился на Универсиаде в Казани. Там девушки взяли золото. Ещё совсем недавно красноярки и москвички боролись бок о бок, но уже сегодня непримиримые соперницы. Всемирный женский матч проходит во второй раз. Местом проведения Красноярск стал благодаря удачному расположению - часовой пояс позволил вписаться в международную эстафету.

Главной целью такого марафонского матча называют популяризацию женского хоккея. Во всемирном женском матче не существует отдельно Красноярска или Подмосковья, есть только "белые" и "синие", на которых условно делятся все играющие команды. И красноярский результат станет лишь частью большой игры.


Владимир БОГОМОЛОВ
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