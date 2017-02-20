НОВОСТИ | Экономика













20.02.17 08:50 Красноярский край отправил на экспорт свыше 150 тысяч тонн зерна





Фото Видео





К слову, основным покупателем рапса остаётся Китай - туда доставили свыше 11 тонн продукции. Сейчас на территории региона на право экспорта аттестовано 38 сельскохозяйственных предприятий, 24 из которых в страны Таможенного союза, ещё 14 - в третьи страны.







Красноярский край отправил за пределы России свыше 150 тысяч тонн зерна. Больше всего пшеницы было направлено в Монгольскую народную республику - 127 тысяч тонн, в Азербайджан - 5 тысяч тонн. Также в Монголию из региона доставили более 6 тысяч тонн овса и 3.5 тысячи тонн рапса.К слову, основным покупателем рапса остаётся Китай - туда доставили свыше 11 тонн продукции. Сейчас на территории региона на право экспорта аттестовано 38 сельскохозяйственных предприятий, 24 из которых в страны Таможенного союза, ещё 14 - в третьи страны.







АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













