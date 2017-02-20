НОВОСТИ













20.02.17 08:53 В 2016 году в крае изъяли из оборота более 850 тысяч поддельных рублей





Фото Видео





Было возбуждено 247 уголовных дел, из них раскрыто всего 29. Одно из самых крупных задержаний произошло в Красноярске в январе прошлого года: группу злоумышленников подозревают в сбыте свыше 50 фальшивых купюр номиналом 5000 рублей.







В 2016 году в Красноярском крае из оборота изъяли более 850 тысяч поддельных рублей, 1200 долларов и 450 китайских юаней. Установлено, что чаще всего преступники печатали крупные купюры номиналом 5000 и 1000 рублей.Было возбуждено 247 уголовных дел, из них раскрыто всего 29. Одно из самых крупных задержаний произошло в Красноярске в январе прошлого года: группу злоумышленников подозревают в сбыте свыше 50 фальшивых купюр номиналом 5000 рублей.







АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













