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20.02.17 11:42 В Красноярске изъяли тысячу литров подозрительного алкоголя





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Кроме того, было обнаружено устройство, с помощью которого меняли дату изготовления и срок годности. Уже возбуждено административное дело. Устанавливаются и точки, где такой алкоголь мог продаваться.







Красноярские полицейские изъяли тысячу литров подозрительного алкоголя. Партия хранилась на складе в Советском районе. Владелец не смог предоставить стражам правопорядка необходимых на неё документов. Товар изъяли и отправили на экспертизу.Кроме того, было обнаружено устройство, с помощью которого меняли дату изготовления и срок годности. Уже возбуждено административное дело. Устанавливаются и точки, где такой алкоголь мог продаваться.













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