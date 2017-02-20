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20.02.17 11:39 В Советском районе участники ДТП устроили драку





Фото Видео

Фото: VK.COM/KRASCHP



В Красноярске участники ДТП, разбираясь, кто виноват, устроили драку. Автомобилисты не смогли разъехаться на объездной дороге в Советском районе. Всего участниками потасовки стали шесть человек. После рукоприкладства они разошлись, видимо, исчерпав противоречия. Свидетели утверждают, в дорожном конфликте никто не пострадал.



Ещё одна драка, более жестокая, попала на запись камеры видеонаблюдения. Трое молодых людей избили мужчину. В полиции уже получили заявление от пострадавшего. Что стало причиной насилия, пока не сообщается.







В Красноярске участники ДТП, разбираясь, кто виноват, устроили драку. Автомобилисты не смогли разъехаться на объездной дороге в Советском районе. Всего участниками потасовки стали шесть человек. После рукоприкладства они разошлись, видимо, исчерпав противоречия. Свидетели утверждают, в дорожном конфликте никто не пострадал.Ещё одна драка, более жестокая, попала на запись камеры видеонаблюдения. Трое молодых людей избили мужчину. В полиции уже получили заявление от пострадавшего. Что стало причиной насилия, пока не сообщается.













АРХИВ

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