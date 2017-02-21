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21.02.17 08:52 В Норильске продолжается строительство самой глубокой шахты Евразии





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Два новых ствола будут связаны с уже существующим подземным городом рудника "Комсомольский". И этот город растёт. Накануне заработал огромный подземный лифт. Это позволило удвоить добычу руды до двух миллионов тонн в год. Новые рабочие места получили 125 человек.



Дорога под землю идёт через алкотестер, чтобы снизить риск несчастного случая. Эта клеть - единственный путь, который ведёт в саму шахту. Мы будем опускаться на уровень -850 метров. Это займёт примерно четыре минуты. Скорость в два раза выше, чем у обычного лифта.



В таких машинах шахтёрам, собственно, и приходится добираться до места своей работы. И проделывать случается в день в таком салоне по несколько километров. Оценить качество руды в этой шахте можно невооружённым глазом: берёшь кусочек от стены и уже видишь, как он переливается никелем, медью и ещё 13-ю полезными элементами.



"Норникель" расширяет и углубляет шахты, чтобы докопаться до новых залежей руды отличного качества. "Руда бесконечной быть не может. Комбинат работает давно, те руды, которые были вскрыты раньше, разведаны ещё в советское время, к сожалению, уже отработаны", - пояснил заместитель главного инженера шахты "Скалистая" Артём Мильков.



Самые глубокий ствол Евразии планируют запустить уже к концу следующего года. В месяц проходят по 40-50 метров.





Это настоящий портал в бездну. По ту сторону темноты, ниже отметки -1800 метров находятся рабочие. Вход на глубину охраняет католическая святая Барбара: строители - немецкая фирма. Их цель - достичь отметки в два километра. И стволы на норильской шахте "Скалистая" станут самыми глубокими в Евразии.Два новых ствола будут связаны с уже существующим подземным городом рудника "Комсомольский". И этот город растёт. Накануне заработал огромный подземный лифт. Это позволило удвоить добычу руды до двух миллионов тонн в год. Новые рабочие места получили 125 человек.Дорога под землю идёт через алкотестер, чтобы снизить риск несчастного случая. Эта клеть - единственный путь, который ведёт в саму шахту. Мы будем опускаться на уровень -850 метров. Это займёт примерно четыре минуты. Скорость в два раза выше, чем у обычного лифта.В таких машинах шахтёрам, собственно, и приходится добираться до места своей работы. И проделывать случается в день в таком салоне по несколько километров. Оценить качество руды в этой шахте можно невооружённым глазом: берёшь кусочек от стены и уже видишь, как он переливается никелем, медью и ещё 13-ю полезными элементами."Норникель" расширяет и углубляет шахты, чтобы докопаться до новых залежей руды отличного качества. "Руда бесконечной быть не может. Комбинат работает давно, те руды, которые были вскрыты раньше, разведаны ещё в советское время, к сожалению, уже отработаны", - пояснил заместитель главного инженера шахты "Скалистая" Артём Мильков.Самые глубокий ствол Евразии планируют запустить уже к концу следующего года. В месяц проходят по 40-50 метров. Владимир БОГОМОЛОВ

















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