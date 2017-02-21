ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Экономика





21.02.17 08:52 В Норильске продолжается строительство самой глубокой шахты Евразии



Фото Видео репортаж Видео
Это настоящий портал в бездну. По ту сторону темноты, ниже отметки -1800 метров находятся рабочие. Вход на глубину охраняет католическая святая Барбара: строители - немецкая фирма. Их цель - достичь отметки в два километра. И стволы на норильской шахте "Скалистая" станут самыми глубокими в Евразии.

Два новых ствола будут связаны с уже существующим подземным городом рудника "Комсомольский". И этот город растёт. Накануне заработал огромный подземный лифт. Это позволило удвоить добычу руды до двух миллионов тонн в год. Новые рабочие места получили 125 человек.

Дорога под землю идёт через алкотестер, чтобы снизить риск несчастного случая. Эта клеть - единственный путь, который ведёт в саму шахту. Мы будем опускаться на уровень -850 метров. Это займёт примерно четыре минуты. Скорость в два раза выше, чем у обычного лифта.

В таких машинах шахтёрам, собственно, и приходится добираться до места своей работы. И проделывать случается в день в таком салоне по несколько километров. Оценить качество руды в этой шахте можно невооружённым глазом: берёшь кусочек от стены и уже видишь, как он переливается никелем, медью и ещё 13-ю полезными элементами.

"Норникель" расширяет и углубляет шахты, чтобы докопаться до новых залежей руды отличного качества. "Руда бесконечной быть не может. Комбинат работает давно, те руды, которые были вскрыты раньше, разведаны ещё в советское время, к сожалению, уже отработаны", - пояснил заместитель главного инженера шахты "Скалистая" Артём Мильков.

Самые глубокий ствол Евразии планируют запустить уже к концу следующего года. В месяц проходят по 40-50 метров.


Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
Вести-Красноярск. События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России - Красноярск
Непотерянный рай


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.