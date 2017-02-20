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20.02.17 17:30 Спектакль красноярского ТЮЗа стал номинантом "Золотой маски"





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Главный эксперт конкурса Алёна Карась назвала ТЮЗ театром мирового уровня. Его спектакль "Биндюжник и король" в очередной раз стал номинантом "Золотой маски". Также Красноярский край представлен постановками Норильского заполярного театра "Дядя Ваня", "Жили-были" Шарыповского драмтеатра, и театра кукол "Хармс. Анекдоты. Случаи. Стихи".



Стоит добавить, что в прошлом году "Алиса" в постановке режиссёра красноярского ТЮЗа Романа Феодори стала лауреатом "Золотой маски".







Театральная революция регионов. Провинциальные постановки произвели фурор на 23-м фестивале "Золотая маска", который открылся на прошлой неделе. И Красноярск оказался в числе лидеров.Главный эксперт конкурса Алёна Карась назвала ТЮЗ театром мирового уровня. Его спектакль "Биндюжник и король" в очередной раз стал номинантом "Золотой маски". Также Красноярский край представлен постановками Норильского заполярного театра "Дядя Ваня", "Жили-были" Шарыповского драмтеатра, и театра кукол "Хармс. Анекдоты. Случаи. Стихи".Стоит добавить, что в прошлом году "Алиса" в постановке режиссёра красноярского ТЮЗа Романа Феодори стала лауреатом "Золотой маски".







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