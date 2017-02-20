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20.02.17 17:23 Руководителей строительной компании подозревают в нецелевом расходовании денег дольщиков





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Кроме этого, продолжается расследование в отношении







"Емельяновская слобода" под следствием. В отношении руководителей строительной компании заведено уголовное дело. В полиции уверены, что они не по назначению расходовали средства, собранные с дольщиков и инвесторов. Примерно 180 миллионов рублей на коттеджный посёлок и примерно столько же на многоквартирный жилой дом на 1-й Хабаровской улице. Пострадавших уже несколько десятков, и сейчас следователи продолжают устанавливать их точное количество.Кроме этого, продолжается расследование в отношении "Златоулочки" и "Золотой горки". В деле также фигурирует подрядная организация "Строймонтаж". "Проводятся встречные проверки субподрядных организаций, которые осуществляли строительные работы на этих строительных объектах. Проводится бухгалтерская и строительная экспертизы", - сообщил заместитель начальника ГСУ, начальник следственной части ГУ МВД России по Красноярскому краю Руслан Северин.







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