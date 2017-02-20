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20.02.17 17:22 В регионе выявили ещё двух подростков, состоящих в "группах смерти"





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Напомним, неизвестные через интернет подстрекают детей к суициду. Сейчас уже возбуждено три уголовных дела, ещё полтора десятка школьников проходят реабилитацию у психиатра.







В Красноярском крае обнаружены ещё два подростка из так называемых "групп смерти" . 13-летние школьницы из Дивногорска и Берёзовки вступили в игру и выполняли опасные задания. Обе нанесли себе порезы.Напомним, неизвестные через интернет подстрекают детей к суициду. Сейчас уже возбуждено три уголовных дела, ещё полтора десятка школьников проходят реабилитацию у психиатра.







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