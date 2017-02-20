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20.02.17 17:27 В Красноярске стартовала патриотическая акция "Письмо солдату"

В Красноярске стартовала патриотическая акция *Письмо солдату*

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Дети из нескольких школ Железнодорожного района скромно держат в руках письма. В них детские, но тщательно подобранные слова для тех, кто отдаёт свой долг Родине.

- Я пожелал удачи нашим бойцам и побольше сил и храбрости.

- Я писала про то, как солдаты воевали. Им тяжело в бою, но мы их должны поддерживать, чтобы они не унывали, у них появлялся боевой дух и они становились крепче. Чтобы им было легче и они отвоёвывали за нашу Родину.

Теперь эти ободряющие послания отправятся по всей России: в Московскую, Новосибирскую, Иркутскую, Кемеровскую области и другие регионы страны - туда, где служат красноярцы. В акции сегодня приняли участие и бывшие военнослужащие. Анатолий Лаптев отдал службе почти 30 лет, теперь он подполковник запаса. Отвечает за патриотическое воспитание молодёжи. До сих пор помнит, каково это - самому получить весточку из дома.

"Когда ребята получают эти письма и читают: "Мой ты красавец", "Мой ты хороший", ребята в облаках летают. Это просто хорошо", - говорит преподаватель гимназии №9 Красноярска, подполковник запаса Анатолий Лаптев.

Помимо писем военнослужащие получат и вкусные посылки: сгущёнку, печенье, вафли и другие гостинцы. В армии нет проблем с питанием, но сладкий подарок всегда скрасит казарменную жизнь. Главное условие - чтобы продукция была с длительным сроком хранения.

23 февраля все посылки и письма будут отправлены адресатам, а до этого времени любой желающий может прийти в администрацию Железнодорожного района и написать свой тёплый привет солдатам.


Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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