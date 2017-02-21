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НОВОСТИ | Общество





21.02.17 08:56 Красноярские дворы завалены снегом



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Дворовые проезды Академгородка, пожалуй, самый яркий пример городской несправедливости. Центральные магистрали хоть как-то убирают. Но до больших дорог нужно ещё добраться. Здесь из-за гололёда и колеи с утра даже пробки собираются. А это последствия декабрьской коммунальной аварии. Тогда прорвало трубу с холодной водой, поток дошёл до улицы Киренского.

"Частично прочистили участок возле самого колодца, откуда шла вода, а дорога, которая идёт к Киренского, остаётся катком. Департамент городского хозяйства берёт на решение таких проблем слишком большой срок. Я обратилась 24 января, они обещают дать ответ 22 февраля. Это проблемы, которые нужно решать оперативно, а не ждать, когда наступит весна", - говорит жительница мкрн. Академгородок Елена Будылина.

О чём говорить, если ни городские службы, ни управляющая компания до сих пор не добрались до последствий бури годичной давности. Эта берёза сломалась под тяжестью снега ещё в прошлом мае. Практически год назад. Тогда в Красноярске была погодная аномалия и в мае выпало много снега. Под тяжестью осадков дерево сломалось и большая ветка до сих пор висит, никем не убранная, над пешеходной дорожкой, а по этому тротуару в Академгородке каждый день ходят люди.

Колея же на сотнях дворовых проездов и периферийных улицах. Вот как уборку оценивают водители:

- Если по пятибалльной шкале - 2-3 балла. Плохо, не вовремя. Когда уже навалит, тогда начинают убирать.

Кстати, в некоторых дворах сами жители берутся за лопату. Герой этого видеоролика за выходные набрал тысячи лайков в социальных сетях. В администрации отчитываются - 9 тысяч кубометров снега за выходные вывезли. В Академгородок убираться поедут.

"Возле 13-й гимназии точно проезд сегодня почистят. Безусловно, конкретно с этой ситуацией будут разбираться, почему там так получилось. Если ликвидируется коммунальная авария, коммунальщики обязаны либо сами убрать все последствия, включая лёд, либо сообщить соответствующим службам", - пояснила пресс-секретарь департамента городского хозяйства администрации Красноярска Светлана Трушкова.

Тем временем, в среду снова обещают осадки. С заявками на уборку советуют обращаться в службу 005.


Мария СЕМЁНОВА
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