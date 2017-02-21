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21.02.17 08:56 Красноярские дворы завалены снегом





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"Частично прочистили участок возле самого колодца, откуда шла вода, а дорога, которая идёт к Киренского, остаётся катком. Департамент городского хозяйства берёт на решение таких проблем слишком большой срок. Я обратилась 24 января, они обещают дать ответ 22 февраля. Это проблемы, которые нужно решать оперативно, а не ждать, когда наступит весна", - говорит жительница мкрн. Академгородок Елена Будылина.



О чём говорить, если ни городские службы, ни управляющая компания до сих пор не добрались до последствий бури годичной давности. Эта берёза сломалась под тяжестью снега ещё в прошлом мае. Практически год назад. Тогда в Красноярске была погодная аномалия и в мае выпало много снега. Под тяжестью осадков дерево сломалось и большая ветка до сих пор висит, никем не убранная, над пешеходной дорожкой, а по этому тротуару в Академгородке каждый день ходят люди.



Колея же на сотнях дворовых проездов и периферийных улицах. Вот как уборку оценивают водители:



- Если по пятибалльной шкале - 2-3 балла. Плохо, не вовремя. Когда уже навалит, тогда начинают убирать.



Кстати, в некоторых дворах сами жители берутся за лопату. Герой этого видеоролика за выходные набрал тысячи лайков в социальных сетях. В администрации отчитываются - 9 тысяч кубометров снега за выходные вывезли. В Академгородок убираться поедут.



"Возле 13-й гимназии точно проезд сегодня почистят. Безусловно, конкретно с этой ситуацией будут разбираться, почему там так получилось. Если ликвидируется коммунальная авария, коммунальщики обязаны либо сами убрать все последствия, включая лёд, либо сообщить соответствующим службам", - пояснила пресс-секретарь департамента городского хозяйства администрации Красноярска Светлана Трушкова.



Тем временем, в среду снова обещают осадки. С заявками на уборку советуют обращаться в службу 005.





Дворовые проезды Академгородка, пожалуй, самый яркий пример городской несправедливости. Центральные магистрали хоть как-то убирают. Но до больших дорог нужно ещё добраться. Здесь из-за гололёда и колеи с утра даже пробки собираются. А это последствия декабрьской коммунальной аварии. Тогда прорвало трубу с холодной водой, поток дошёл до улицы Киренского."Частично прочистили участок возле самого колодца, откуда шла вода, а дорога, которая идёт к Киренского, остаётся катком. Департамент городского хозяйства берёт на решение таких проблем слишком большой срок. Я обратилась 24 января, они обещают дать ответ 22 февраля. Это проблемы, которые нужно решать оперативно, а не ждать, когда наступит весна", - говорит жительница мкрн. Академгородок Елена Будылина.О чём говорить, если ни городские службы, ни управляющая компания до сих пор не добрались до последствий бури годичной давности. Эта берёза сломалась под тяжестью снега ещё в прошлом мае. Практически год назад. Тогда в Красноярске была погодная аномалия и в мае выпало много снега. Под тяжестью осадков дерево сломалось и большая ветка до сих пор висит, никем не убранная, над пешеходной дорожкой, а по этому тротуару в Академгородке каждый день ходят люди.Колея же на сотнях дворовых проездов и периферийных улицах. Вот как уборку оценивают водители:Кстати, в некоторых дворах сами жители берутся за лопату. Герой этого видеоролика за выходные набрал тысячи лайков в социальных сетях. В администрации отчитываются - 9 тысяч кубометров снега за выходные вывезли. В Академгородок убираться поедут."Возле 13-й гимназии точно проезд сегодня почистят. Безусловно, конкретно с этой ситуацией будут разбираться, почему там так получилось. Если ликвидируется коммунальная авария, коммунальщики обязаны либо сами убрать все последствия, включая лёд, либо сообщить соответствующим службам", - пояснила пресс-секретарь департамента городского хозяйства администрации Красноярска Светлана Трушкова.Тем временем, в среду снова обещают осадки. С заявками на уборку советуют обращаться в службу 005. Мария СЕМЁНОВА

















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