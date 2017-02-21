НОВОСТИ













21.02.17 09:02 Муниципальному пассажирскому автотранспортному предприятию №7 - 25 лет





Фото Видео





Эти годы хорошо запомнил Иван Бугров. Одним из таких автобусов на предприятии управлял его отец, часто в рейсы с собой брал сына. Возможно, это и определило дальнейшую профессиональную судьбу Ивана - 13 лет он трудится водителем городского автобуса.



"В детстве, маленький мальчик катается на переднем сиденье рядом с папой, на межгороде - красиво, романтика. Пришёл и втянулся, понял, что я люблю свою профессию, свою работу. Водитель автобуса - это именно моя любимая работа", - рассказал водитель автобуса Иван Бугров.



Первые городские автобусы муниципального автотранспортного предприятия №7 начали курсировать в 1994 году. Тогда их было всего семь, а уже сейчас ежедневно на маршрут выходят более 100. На предприятии трудятся свыше 700 человек, настоящие профессионалы, это подтверждают многочисленные награды.



"Марина Тит в 2012 году заняла первое место на всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди водителей. Так сказать, обставила многих мужчин на данном соревновании", - отметил руководитель департамента транспорта Красноярска Игорь Ким.



Сейчас перевозчик обслуживает 16 маршрутов, в год его услугами пользуются свыше 20 миллионов пассажиров. "Автобусы чистые, тёплые, уютные. Кондукторы вежливые", - сказала пассажир Ирина Вячеславовна.



Напомним, за высокое качество работы именно этому предприятию было поручено открыть движение общественного транспорта по четвёртому мосту.





Изначально предприятие обслуживало все пригородные направления и аэропорт Красноярска. На вооружении были элитные на то время автобусы марки "Икарус". Их пассажирами нередко становились звёзды, такие как Валерий Леонтьев и Алла Пугачёва.Эти годы хорошо запомнил Иван Бугров. Одним из таких автобусов на предприятии управлял его отец, часто в рейсы с собой брал сына. Возможно, это и определило дальнейшую профессиональную судьбу Ивана - 13 лет он трудится водителем городского автобуса."В детстве, маленький мальчик катается на переднем сиденье рядом с папой, на межгороде - красиво, романтика. Пришёл и втянулся, понял, что я люблю свою профессию, свою работу. Водитель автобуса - это именно моя любимая работа", - рассказал водитель автобуса Иван Бугров.Первые городские автобусы муниципального автотранспортного предприятия №7 начали курсировать в 1994 году. Тогда их было всего семь, а уже сейчас ежедневно на маршрут выходят более 100. На предприятии трудятся свыше 700 человек, настоящие профессионалы, это подтверждают многочисленные награды."Марина Тит в 2012 году заняла первое место на всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди водителей. Так сказать, обставила многих мужчин на данном соревновании", - отметил руководитель департамента транспорта Красноярска Игорь Ким.Сейчас перевозчик обслуживает 16 маршрутов, в год его услугами пользуются свыше 20 миллионов пассажиров. "Автобусы чистые, тёплые, уютные. Кондукторы вежливые", - сказала пассажир Ирина Вячеславовна.Напомним, за высокое качество работы именно этому предприятию было поручено открыть движение общественного транспорта по четвёртому мосту. Владислав ТАМОШАУСКАС

















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













