Изначально предприятие обслуживало все пригородные направления и аэропорт Красноярска. На вооружении были элитные на то время автобусы марки "Икарус". Их пассажирами нередко становились звёзды, такие как Валерий Леонтьев и Алла Пугачёва.
Эти годы хорошо запомнил Иван Бугров. Одним из таких автобусов на предприятии управлял его отец, часто в рейсы с собой брал сына. Возможно, это и определило дальнейшую профессиональную судьбу Ивана - 13 лет он трудится водителем городского автобуса.
"В детстве, маленький мальчик катается на переднем сиденье рядом с папой, на межгороде - красиво, романтика. Пришёл и втянулся, понял, что я люблю свою профессию, свою работу. Водитель автобуса - это именно моя любимая работа", - рассказал водитель автобуса Иван Бугров.
Первые городские автобусы муниципального автотранспортного предприятия №7 начали курсировать в 1994 году. Тогда их было всего семь, а уже сейчас ежедневно на маршрут выходят более 100. На предприятии трудятся свыше 700 человек, настоящие профессионалы, это подтверждают многочисленные награды.
"Марина Тит в 2012 году заняла первое место на всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди водителей. Так сказать, обставила многих мужчин на данном соревновании", - отметил руководитель департамента транспорта Красноярска Игорь Ким.
Сейчас перевозчик обслуживает 16 маршрутов, в год его услугами пользуются свыше 20 миллионов пассажиров. "Автобусы чистые, тёплые, уютные. Кондукторы вежливые", - сказала пассажир Ирина Вячеславовна.
Напомним, за высокое качество работы именно этому предприятию было поручено открыть движение общественного транспорта по четвёртому мосту.