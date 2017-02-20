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|20.02.17 17:25 В Красноярске преступная группировка присваивала элитные квартиры
В Красноярске преступная группировка присваивала элитные квартиры. Банда из шести человек арендовала дорогостоящие апартаменты в Красноярске, получала от их хозяев все необходимые данные, а после изготавливала поддельные документы от имени собственников и регистрировала сделки купли-продажи.
Таким образом злоумышленников удалось оформить на себя две квартиры общей стоимостью больше 7,5 млн рублей. Переписать на себя третью квартиру мошенникам не удалось, её хозяин вовремя обратился в Росреестр. Уголовное дело уже направлено в суд.
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