НОВОСТИ | Общество













22.02.17 08:51 На смену сельским клубам придут универсальные досуговые центры





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Огромные полуразрушенные сооружения советской эпохи где-то уже невозможно возродить, а для совсем малых сёл и неактуально. Новые здания универсальны - здесь можно проводить культурные, спортивные и общественные мероприятия, трансформируя пространство. Кроме того, строения не привязаны к коммуникациям, за исключением электричества.



"Это полное отделение с использованием всевозможных перегородок, для того чтобы обеспечить от 4 до 5 разных площадок, начиная от репетиций и заканчивая прикладными вещами, связанными с кружками, либо просто читальный зал", - отметил первый заместитель директора института "Краснояракгражданпроект" Олег Животов.



На данный момент власти определили два пилотных муниципалитета, где наиболее целесообразно построить подобные объекты. Это деревня Назимово в Енисейском районе и посёлок Добромысловский Идринского района. В дальнейшем опыт, полученный в этих территориях, будет перенесён на другие районы.



"На данный момент первоочередная потребность у нас - 47 клубов, но учитывая то количество клубов, которое находится в аварийном состоянии, здания, которые привести в порядок дороже, чем построить новое, их будет около ста", - пояснила министр культуры Красноярского края Елена Мироненко.



По поручению губернатора проекты должны быть доработаны в течение десяти дней, чтобы в ближайшее время была возможность приступить к проведению торгов. Не исключено, что первые два новых клуба будут построены уже к зиме этого года.





Ситуация с сельскими клубами в Красноярском крае достаточно непростая. Многое очаги культуры приходят в негодность либо их вообще нет. И проблему начинают решать. Причём делать это надо быстро и как можно дешевле. Ещё в 2014 году были разработаны типовые проекты досуговых центров, но они оказались слишком затратными. Именно поэтому всё создаётся с ноля.Огромные полуразрушенные сооружения советской эпохи где-то уже невозможно возродить, а для совсем малых сёл и неактуально. Новые здания универсальны - здесь можно проводить культурные, спортивные и общественные мероприятия, трансформируя пространство. Кроме того, строения не привязаны к коммуникациям, за исключением электричества."Это полное отделение с использованием всевозможных перегородок, для того чтобы обеспечить от 4 до 5 разных площадок, начиная от репетиций и заканчивая прикладными вещами, связанными с кружками, либо просто читальный зал", - отметил первый заместитель директора института "Краснояракгражданпроект" Олег Животов.На данный момент власти определили два пилотных муниципалитета, где наиболее целесообразно построить подобные объекты. Это деревня Назимово в Енисейском районе и посёлок Добромысловский Идринского района. В дальнейшем опыт, полученный в этих территориях, будет перенесён на другие районы."На данный момент первоочередная потребность у нас - 47 клубов, но учитывая то количество клубов, которое находится в аварийном состоянии, здания, которые привести в порядок дороже, чем построить новое, их будет около ста", - пояснила министр культуры Красноярского края Елена Мироненко.По поручению губернатора проекты должны быть доработаны в течение десяти дней, чтобы в ближайшее время была возможность приступить к проведению торгов. Не исключено, что первые два новых клуба будут построены уже к зиме этого года. Дмитрий БЫЗОВ

















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