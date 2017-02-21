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НОВОСТИ | Общество





21.02.17 17:26 В Красноярске к 8 марта вырастили более 150 тысяч тюльпанов



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До весны осталась неделя, и у красноярских цветоводов настало самое напряжённое время. Теперь ежедневно они не только ухаживают за растениями, но и срезают уже распустившиеся цветки, которые отправляются прямиком на прилавок. Сегодня стартовали продажи тюльпанов.

В управлении зелёного строительства ассортимент тюльпанов стараются ежегодно обновлять. К примеру, в этом году было высажено около 20 сортов: от однотонных классических до ярких переливающихся - для самых искушённых покупателей.

"Людям мало одних только красных тюльпанов. Кому-то хочется жёлтых, кому-то бахромчатых, кому-то попугайные нужны тюльпаны, кому-то нарциссы. Поэтому приходится заказывать, выбирать", - рассказала агроном МП "УЗС" Людмила Лозовская.

Стоимость вне зависимости от сорта будет едина - 60 рублей за цветок. В продажу также поступят нарциссы, гиацинты и амариллисы. Приобрести растения можно уже сейчас в магазинах управления зелёного строительства. Работать будут и 8 марта. Для тех, кто хочет заранее приобрести весенний подарок любимым дамам, цветоводы дают советы.

"Если нужно хранить цветы 2-3 дня, их нужно завернуть в бумагу и в холодное место. Можно даже в холодильник. Там при температуре +4 они будут храниться. Потом вытаскиваешь, ставишь в вазу и они будут как свежие", - рекомендует цветовод МП "УЗС" Елена Зданович.

В этом году агрономы вырастили более 150 тысяч тюльпанов. Число это уже проверенное годами, поэтому цветов хватит всем.
Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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