НОВОСТИ | Экономика













22.02.17 08:47 На правобережье запустили новый контрольно-регулировочный теплопункт





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"С улицы Кольцевой, из района цирка всегда поступало достаточно много жалоб: в квартирах холодно, батареи недостаточно греют. Именно этот объект как раз и призван решить эту проблему. Количество жалоб существенно уменьшилось. Мы будем вести эту аналитику и в дальнейшем", - отметил глава Красноярска Эдхам Акбулатов.



Система работает преимущественно как насос. Когда напор теплоносителя падает, срабатывают датчики и подача тепла возвращается в норму. На снижение параметров теплоснабжения повлиял строительный бум в районе Предмостной площади - мощности прежних насосных станций стало не хватать. Регулировочный пункт построен Красноярской теплотранспортной компанией, которая входит в группу СГК. Возвели здание за несколько месяцев в рамках своей инвестиционной программы.



"У нас улучшились параметры. Давление у потребителей было порядка 3-5 килограммов на сантиметр квадратный, сейчас оно увеличилось почти в два раза", - пояснил директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель.



Объект построен со значительным резервом мощности. Т.е. с перспективой теплоснабжения других новых объектов.





Это небольшое здание на правобережье большой помощник в теплоснабжении полсотни домов. Новый контрольно-регулировочный пункт уже запустили в работу. Автоматизированная система следит за параметрами тепла, подаваемого в квартиры. Для местных жителей это решение проблемы: люди неоднократно жаловались на холод в квартирах."С улицы Кольцевой, из района цирка всегда поступало достаточно много жалоб: в квартирах холодно, батареи недостаточно греют. Именно этот объект как раз и призван решить эту проблему. Количество жалоб существенно уменьшилось. Мы будем вести эту аналитику и в дальнейшем", - отметил глава Красноярска Эдхам Акбулатов.Система работает преимущественно как насос. Когда напор теплоносителя падает, срабатывают датчики и подача тепла возвращается в норму. На снижение параметров теплоснабжения повлиял строительный бум в районе Предмостной площади - мощности прежних насосных станций стало не хватать. Регулировочный пункт построен Красноярской теплотранспортной компанией, которая входит в группу СГК. Возвели здание за несколько месяцев в рамках своей инвестиционной программы."У нас улучшились параметры. Давление у потребителей было порядка 3-5 килограммов на сантиметр квадратный, сейчас оно увеличилось почти в два раза", - пояснил директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель.Объект построен со значительным резервом мощности. Т.е. с перспективой теплоснабжения других новых объектов. Владимир БОГОМОЛОВ

















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