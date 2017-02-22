СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Экономика





22.02.17 08:47 На правобережье запустили новый контрольно-регулировочный теплопункт



Фото Видео репортаж Видео
Это небольшое здание на правобережье большой помощник в теплоснабжении полсотни домов. Новый контрольно-регулировочный пункт уже запустили в работу. Автоматизированная система следит за параметрами тепла, подаваемого в квартиры. Для местных жителей это решение проблемы: люди неоднократно жаловались на холод в квартирах.

"С улицы Кольцевой, из района цирка всегда поступало достаточно много жалоб: в квартирах холодно, батареи недостаточно греют. Именно этот объект как раз и призван решить эту проблему. Количество жалоб существенно уменьшилось. Мы будем вести эту аналитику и в дальнейшем", - отметил глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

Система работает преимущественно как насос. Когда напор теплоносителя падает, срабатывают датчики и подача тепла возвращается в норму. На снижение параметров теплоснабжения повлиял строительный бум в районе Предмостной площади - мощности прежних насосных станций стало не хватать. Регулировочный пункт построен Красноярской теплотранспортной компанией, которая входит в группу СГК. Возвели здание за несколько месяцев в рамках своей инвестиционной программы.

"У нас улучшились параметры. Давление у потребителей было порядка 3-5 килограммов на сантиметр квадратный, сейчас оно увеличилось почти в два раза", - пояснил директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель.

Объект построен со значительным резервом мощности. Т.е. с перспективой теплоснабжения других новых объектов.


Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
Вести-Красноярск. События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России - Красноярск
Непотерянный рай


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.