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21.02.17 17:21 Эксперты проверили качество семян из красноярских магазинов



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Ещё 7 февраля агроспециалисты взяли в разных магазинах Красноярска пять партий семян. Дабы не нарушить чистоту эксперимента, образцы обезличили, разложили строго равными порциями и поместили в строго равные условия. Задача - понять, насколько быстро прорастёт то, что продаётся в красноярских семенных лавках.

"Это наш первый совместный проект и мы планируем в дальнейшем проводить мониторинг рынка овощной продукции, у нас много планов совместно с аграрным университетом", - рассказала Начальник отдела стандартизации и оценки соответствия ФБУ"Красноярский ЦСМ" Татьяна Мельник.

На проверку брали отечественные семена - те, которые пользуются у огородников наибольшим спросом: огурцы, томаты, свёкла, редис, горох, морковь, салат и петрушка. Их покупали в произвольном порядке, в самых разных районах города. Спустя две недели образцы редиски, томатов и морковки проросли и теперь можно говорить о том, а что же продаётся в магазинах Красноярска.

"Очень высокие требования предъявляется стандартом к семенам гибридов. Особенно к томатам и огурцам. При этом огурцы отличились очень высокой всхожестью - от 98 до 100%", - рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории регионального семеноводства Красноярского аграрного университета Андрей Чураков.

Агроспециалисты утверждают: все семена обязательно должны быть районированы, то есть проведены так называемые сортоиспытания, которые и покажут, насколько тот же укроп, томаты и петрушка подходят для выращивания на территории Красноярского края.

Эта проверка показала: практически все красноярские семена, за очень редким исключением, достаточно хорошего качества. Однако до сих пор нет ответа на другой важный вопрос: а соответствует ли то, что находится внутри, свойствам, заявленным на упаковке? И чтобы понять, честен ли продавец семян, садоводам придётся ждать до самого сбора урожая.


Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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