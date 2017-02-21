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21.02.17 17:28 В Красноярске продолжаются масленичные гуляния



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У Масленицы облик хоть и женский, но наполнения женского в нём нет. Потому чучело и без лица. Огню придают олицетворение смерти, или зимы согласно славянской мифологии. С этого момента начинается новый жизненный цикл.

"Это обрядовая кукла, они, как правило, делаются без лица. Глаза - это душа. Когда рисуем глаза, мы вселяем душу в это существо. Жечь её очень жалко. Поэтому у обрядовых кукол никогда не делают лиц", - пояснила руководитель фольклорного ансамбля "Шкатулочка" Любовь Харченко.

Больше того, у Масленицы мужское начало. Не зря проводятся кулачные бои стенка на стенку, борьба подушками, лазание по столбам и так далее. Все эти утехи - для выплеска агрессии в игровой форме. Женщинам отводилась роль хранительницы очага - невесты встречали будущих мужей, а тёщи должны были накормить их блинами.

До сих пор идёт много споров, какое отношение имеют славянские обряды к православию. Но в своё время их запретить не смогли - пришлось возглавить. Это чучело собрали в педагогическом колледже №1, а сожгут Масленицу в сквере Чернышевского Центрального района Красноярска в субботу.


Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
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