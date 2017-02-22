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НОВОСТИ | Общество





22.02.17 08:55 На помощь подросткам, которых подталкивают к суициду, приходят сверстники



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Пока взрослые занимались своей жизнью, подростки вступили в смертельные игры. Через социальные сети им приходят странные задания. Вставать в 4 утра, наносить себе раны, смотреть жестокие видео и слушать депрессивную музыку. А через 50 дней, на фоне недосыпа, школьникам от неизвестных кураторов поступает фатальная команда.

- Тебе звонят эти люди и говорят: это всё сон, чтобы проснуться, ты должен выпрыгнуть из окна своей комнаты или с крыши. И всё.

Восьмиклассница Лена с друзьями объединились, чтобы противостоять смертельному зомбированию. Они уже отговорили от необдуманных поступков пять сверстников. Те ввязались в игру просто от скуки. "Я говорю, что так нельзя делать. Зачем рисковать жизнью, самоубийством, выполнять всякие глупые задания. Надо жить и радоваться", - говорит школьница Елена Ноздрина.

Сейчас волонтёры объединяются и в интернете. Так называемые "группы жизни" вступают в переписку с участниками зловещего квеста. Профилактические занятия проходят и в школах. А накануне президент Владимир Путин дал поручение правительству и главам регионов разобраться с проблемой.

"Всегда призываю педагогов - используйте те же сети. Вечером поговорите со своими учениками о какой-то проблеме. Дайте какое-то задание через сеть, спросите. Сделайте это увлекательным, интересным для них. Это относится и к родителям", - сказал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

Сейчас только в Красноярске Следственный комитет возбудил три уголовных дела за склонение к суициду. Наблюдаются у психиатра полтора десятка школьников. И это, видимо, только вершина кровавого айсберга. Истинные масштабы трагедии ещё предстоит осмыслить. По некоторым данным, от смертельной игры на территории России и соседних стран за несколько лет погибли полторы сотни подростков.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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