НОВОСТИ | Общество













22.02.17 08:43 Брошенные собаки терроризируют жителей Николаевки





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"Ребёнка в садик проводить невозможно. Она шла, они на нас напали вот здесь. Маленькую внучку чуть вообще не разорвали. Она боится ужасно, взрослые боятся!

Бросили собаку, уехали. А они голодные, злые, бросаются на людей. Что делать? Или собака дороже, чем человек?", - негодует жительница Николаевки Надежда Казакова



А хозяева этого дома на улице Овражная оставили своего питомца прямо в закрытом дворе. Люди съехали ещё осенью, и сегодня освобождать брошенного пса приехали работники службы отлова безнадзорных животных. Теперь собаке предстоит жить в пункте передержки. Всё это время подкармливала её соседка. Рассказывает, пёс агрессивный, для охраны.



Среди жителей Николаевки многие такой безответственный подход к животным не одобряют. Местные предпочитают оставить своих подопечных зимой на улице и не усыплять их - считают, так проще, гуманнее, дешевле. Правда, пока от такого подхода страдают и собаки и бывшие соседи.





Из-за строительства развязки к 4-му мосту в Николаевке под снос уйдут целые улицы. И здесь в каждом частном доме по одному, а то и по несколько животных. Но сторожевых псов в квартирные условия не перевезти, и хозяева бросают животных прямо на развалинах. Те сбиваются в стаи и держат в страхе тех жителей Николаевки, кто ещё не успел получить свои квартиры."Ребёнка в садик проводить невозможно. Она шла, они на нас напали вот здесь. Маленькую внучку чуть вообще не разорвали. Она боится ужасно, взрослые боятся!Бросили собаку, уехали. А они голодные, злые, бросаются на людей. Что делать? Или собака дороже, чем человек?", - негодует жительница Николаевки Надежда КазаковаА хозяева этого дома на улице Овражная оставили своего питомца прямо в закрытом дворе. Люди съехали ещё осенью, и сегодня освобождать брошенного пса приехали работники службы отлова безнадзорных животных. Теперь собаке предстоит жить в пункте передержки. Всё это время подкармливала её соседка. Рассказывает, пёс агрессивный, для охраны.Среди жителей Николаевки многие такой безответственный подход к животным не одобряют. Местные предпочитают оставить своих подопечных зимой на улице и не усыплять их - считают, так проще, гуманнее, дешевле. Правда, пока от такого подхода страдают и собаки и бывшие соседи. Анастасия ЦЫГАНКОВА

















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