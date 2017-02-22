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22.02.17 09:03 В Уяре 14-летняя девочка умерла после ушиба на горке





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"Врач приехал, говорит, что? Мы рассказали, снимок показали. Он говорит: "Что хотите от нас?" Мы говорим: "Сделайте хоть укол, ребёнку больно". Он сделал укол и уехал", - рассказала мама погибшей девушки Галина Бушля.



В 5 утра в понедельник температура опустилась ниже 36-ти градусов, у Ксении отнимались ноги и руки. Галина Николаевна снова набрала 03. "Холодная, говорит; укол поставили. Что, говорит, вас отвезти в приёмный покой? Что вы там будете делать два часа, из врачей все равно никто не приедет", - рассказала Галина Бушля.



Галина подумала, что сама отвезёт дочь в больницу через пару часов. Оставила сына с Ксенией и побежала до работы - отпроситься. "Звонит, говорит: "Мама, Ксюшка глаза закрыла и не отвечает". Всё... Я про такое даже не думала", - плачет мама погибшей девушки.



Супруга старшего брата погибшей Ксении уверена - виной всему халатность врачей. Наталья написала петицию и собирает подписи, говорит - медики Уярской ЦРБ должны ответить за смерть ребёнка. "Может быть, это было бы ошибкой, пусть бы закончилось долгим лечением, но не так, когда девчонка сгорела за 4 дня. Я крик матери в телефоне до сих пор слышу, когда она мне звонила. Как-то надо наших врачей пошевелить", - считает невестка погибшей Ксении Бушли Наталья Кабашина.



В больнице проводится внутренняя проверка. Работает и следственный комитет. "Следствию предстоит установить качество и своевременность оказания медицинской помощи врачом-хирургом и врачами скорой помощи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.



В ЦРБ отказываются комментировать действия своих специалистов. Диагноз, который ставили девушке, также не озвучивают. Якобы все документы переданы следствию. "Постоянно дежурит врач в приёмном покое, поэтому отказа в госпитализации быть не может. Даже в выходные дни, мы работаем круглосуточно. Если ребёнка не забрали, скорее всего, госпитализация не требовалась", - пояснил заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Уярской ЦРБ Алексей Сирявин.



От чего именно погибла Ксения, покажет судмедэкспертиза. 10 апреля Ксюше исполнилось бы 15 лет. Она ещё очень многое не успела в своей жизни. Например, совсем недавно научилась печь блины и собиралась накормить всю свою большую семью на масленицу. Теперь она покоится в одной ограде со своим дедушкой. Он умер 8 лет назад. Ксюшу он очень любил.





У Галины Бушли пятеро детей: четыре сына и самая младшая дочь Ксения. Сегодня 9 дней, как восьмиклассницы не стало. В среду девочка каталась на горке и упала на ногу. Потом жаловалась на боль возле бедра. Поднялась температура. В четверг вызвали скорую, увезли в Уярскую районную больницу. Хирург поставила диагноз - остеохондроз, выписала обезболивающие таблетки, отправила домой. В субботу ребёнку стало хуже."Врач приехал, говорит, что? Мы рассказали, снимок показали. Он говорит: "Что хотите от нас?" Мы говорим: "Сделайте хоть укол, ребёнку больно". Он сделал укол и уехал", - рассказала мама погибшей девушки Галина Бушля.В 5 утра в понедельник температура опустилась ниже 36-ти градусов, у Ксении отнимались ноги и руки. Галина Николаевна снова набрала 03. "Холодная, говорит; укол поставили. Что, говорит, вас отвезти в приёмный покой? Что вы там будете делать два часа, из врачей все равно никто не приедет", - рассказала Галина Бушля.Галина подумала, что сама отвезёт дочь в больницу через пару часов. Оставила сына с Ксенией и побежала до работы - отпроситься. "Звонит, говорит: "Мама, Ксюшка глаза закрыла и не отвечает". Всё... Я про такое даже не думала", - плачет мама погибшей девушки.Супруга старшего брата погибшей Ксении уверена - виной всему халатность врачей. Наталья написала петицию и собирает подписи, говорит - медики Уярской ЦРБ должны ответить за смерть ребёнка. "Может быть, это было бы ошибкой, пусть бы закончилось долгим лечением, но не так, когда девчонка сгорела за 4 дня. Я крик матери в телефоне до сих пор слышу, когда она мне звонила. Как-то надо наших врачей пошевелить", - считает невестка погибшей Ксении Бушли Наталья Кабашина.В больнице проводится внутренняя проверка. Работает и следственный комитет. "Следствию предстоит установить качество и своевременность оказания медицинской помощи врачом-хирургом и врачами скорой помощи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.В ЦРБ отказываются комментировать действия своих специалистов. Диагноз, который ставили девушке, также не озвучивают. Якобы все документы переданы следствию. "Постоянно дежурит врач в приёмном покое, поэтому отказа в госпитализации быть не может. Даже в выходные дни, мы работаем круглосуточно. Если ребёнка не забрали, скорее всего, госпитализация не требовалась", - пояснил заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Уярской ЦРБ Алексей Сирявин.От чего именно погибла Ксения, покажет судмедэкспертиза. 10 апреля Ксюше исполнилось бы 15 лет. Она ещё очень многое не успела в своей жизни. Например, совсем недавно научилась печь блины и собиралась накормить всю свою большую семью на масленицу. Теперь она покоится в одной ограде со своим дедушкой. Он умер 8 лет назад. Ксюшу он очень любил. Мария СЕМЁНОВА

















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