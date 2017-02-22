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Массовое отравление суррогатным виски

22.02.17 09:17 В Красноярске вынесен приговор организатору оптовых поставок суррогатного виски



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Несмотря на то, что максимальное наказание по этой статье 10 лет лишения свободы, смягчающим стал тот факт, что Евгений Литвинов сразу признал свою вину и начал активно сотрудничать со следствием. Именно это позволило задержать основного поставщика контрафактного виски из Москвы в Красноярск.

Подсудимого взяли под стражу прямо в зале суда. Напомним, именно Литвинов организовал оптовые поставки в Красноярск суррогата под этикеткой элитного виски "Jack Daniels". После чего сбывал его в розницу через интернет и другим мелким дилерам. Следствие установило, что преступный бизнес молодого человека унёс жизни 8 человек, ещё 24 серьёзно пострадали и даже стали инвалидами. Всего от "ядовитого Джека", которой дилеры продавали в Красноярске, погибли 14 человек, более 50 серьёзно подорвали здоровье.

Напомним, в августе прошлого года уже были осуждены два бутлегера. Один получил 4 года лишения свободы, второй - 1 год и 8 месяцев. Сейчас своего приговора ожидают ещё шесть торговцев ядовитым зельем.


Владислав ТАМОШАУСКАС









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