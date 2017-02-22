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22.02.17 09:50 Россия-24: гость в студии - руководитель фольклорного ансамбля "Шкатулочка" Любовь Харченко







Ещё при Иване Грозном служил иностранец, который сравнивал масленицу с венецианским карнавалом. Единственное различие, которое он видел, заключалось в том, что в Италии в это время день и ночь ходит дозором конная и пешая стража и не позволяет излишнего буйства. В Москве же, наоборот, сами стражи упивались вином и вместе с народом своевольствуют. В то же время, по мнению современного российского фольклориста Морозова, нет оснований утверждать, что масленица - это языческий обряд. Эту тему журналист Вадим Куликов обсудил с Любовью Харченко - руководителем фольклорного ансамбля "Шкатулочка".







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