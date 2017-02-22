НОВОСТИ | Общество













22.02.17 09:56 В Красноярске наградили лучших сотрудников органов внутренних дел





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В январе и начале февраля 2017 года зафиксирована стопроцентная раскрываемость убийств. Также более чем на 10% снизилось количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений.







Краевые полицейские наградили лучших сотрудников органов внутренних дел и следователей. За 2016 год раскрыты более полутора тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, многие из которых вызвали большой общественный резонанс.В январе и начале февраля 2017 года зафиксирована стопроцентная раскрываемость убийств. Также более чем на 10% снизилось количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений.







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