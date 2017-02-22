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22.02.17 17:25 К 2020 году в Красноярске устареет треть электропоездов





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Сейчас проблему пытаются решить. Ведутся переговоры в том числе с федеральным центром. Средства обещают найти и не оставить миллионник без транспорта, который набирает популярность.







В течение ближайших четырёх лет в Красноярске устареет треть электричек. Всего сегодня курсирует 35 поездов, срок эксплуатации 10-ти из них истечёт к 2020 году. Как рассказали в РЖД, в первую очередь это связано и с действующим законодательством. По документам на линию не может выходить поезд старше 28 лет.Сейчас проблему пытаются решить. Ведутся переговоры в том числе с федеральным центром. Средства обещают найти и не оставить миллионник без транспорта, который набирает популярность.













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