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22.02.17 17:24 В регионе меняется ареал распространения кедров и пихт





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Кедрам и пихтам не хватает влаги. Деревья могут мигрировать на север из-за засушливой погоды. К такому выводу пришли учёные из Института леса и Сибирского федерального университета. Климат в центральной части края меняется. Влаголюбивым хвойным кедру и пихте не хватает воды. Деревья теперь усыхают на юге и активнее растут в горах и на севере. Кроме того, всё это содействует размножению вредителей. Численность жуков-короедов увеличивается.













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