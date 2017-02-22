Солдат-контрактник из Красноярска пропал в Башкортостане. Парень покинул часть, так как ему нужно было присутствовать в суде, он был свидетелем по делу, и назад не вернулся. К депутату Госдумы Юрию Швыткину обратилась мать пропавшего. Уже полгода от сына нет вестей. Женщина уверена, парень не мог сбежать.
В прокуратуре рассказали, что военнослужащему оформили увольнение задним числом. То есть командование скрыло от правоохранителей отсутствие солдата. Сейчас этой историей уже занимается следственный комитет. Рассматриваются разные версии, в том числе насилие в части. Известно, что пропавший покупал ж/д-билет до Самары. Поиски продолжаются.