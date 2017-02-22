НОВОСТИ | Происшествия













22.02.17 11:40 В Башкортостане пропал солдат-контрактник из Красноярска





Фото Видео





В прокуратуре рассказали, что военнослужащему оформили увольнение задним числом. То есть командование скрыло от правоохранителей отсутствие солдата. Сейчас этой историей уже занимается следственный комитет. Рассматриваются разные версии, в том числе насилие в части. Известно, что пропавший покупал ж/д-билет до Самары. Поиски продолжаются.







Солдат-контрактник из Красноярска пропал в Башкортостане. Парень покинул часть, так как ему нужно было присутствовать в суде, он был свидетелем по делу, и назад не вернулся. К депутату Госдумы Юрию Швыткину обратилась мать пропавшего. Уже полгода от сына нет вестей. Женщина уверена, парень не мог сбежать.В прокуратуре рассказали, что военнослужащему оформили увольнение задним числом. То есть командование скрыло от правоохранителей отсутствие солдата. Сейчас этой историей уже занимается следственный комитет. Рассматриваются разные версии, в том числе насилие в части. Известно, что пропавший покупал ж/д-билет до Самары. Поиски продолжаются.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













