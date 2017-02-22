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22.02.17 17:22 В Шарыпове 8 человек заболели сальмонеллёзом после посещения пиццерии





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Индивидуального предпринимателя суд признал виновным, кафе закрыто на два месяца. Пострадавшим бизнесмен обязан выплатить по 15 тысяч каждому взрослому и по 20 тысяч каждому ребёнку.







В Шарыпове в пиццерии восемь человек подхватили сальмонеллёз. В Роспотребнадзоре рассказывают, после проверки установили, что причиной вспышки инфекции стал соус к салату "Цезарь". Его неправильно приготовили и хранили.Индивидуального предпринимателя суд признал виновным, кафе закрыто на два месяца. Пострадавшим бизнесмен обязан выплатить по 15 тысяч каждому взрослому и по 20 тысяч каждому ребёнку.













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