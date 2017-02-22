НОВОСТИ | Общество













22.02.17 17:29 В Красноярске стартовал военно-патриотический фестиваль "Сибирский щит"





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"Команды, которые займут 1-2-3 место в каждой номинации, будут поощряться сертификатами. За 1 место будут вручаться сертификат на 100 тысяч рублей на поддержку военно-патриотического клуба. Стоит побороться", - рассказал главный судья соревнований Дмитрий Тихоненко.



Основная цель фестиваля - поднять патриотический дух у молодёжи. Большинство ребят планируют поступать на военные кафедры или уже являются их студентами. Перед началом соревнований курсанты возложили цветы к Вечному огню и почтили память павших в боях воинов минутой молчания.



23 февраля в "Спортэксе" состоятся финалы патриотических игр, а также пройдут показательные выступления отрядов спецслужб и выставка военной техники.





По площади Мемориала Победы маршируют юные патриоты практически со всего Красноярского края. Впервые к ним присоединились товарищи из Бурятии, Алтая, Новосибирской области. В командах бойцы от 14 до 25 лет. Всего командам придётся пройти через 11 испытаний, это уже традиционные стрельбы и полоса препятствий. Также в этом году появились три новых этапа: "Горная подготовка", "Спецназ" и "Показательные выступления"."Команды, которые займут 1-2-3 место в каждой номинации, будут поощряться сертификатами. За 1 место будут вручаться сертификат на 100 тысяч рублей на поддержку военно-патриотического клуба. Стоит побороться", - рассказал главный судья соревнований Дмитрий Тихоненко.Основная цель фестиваля - поднять патриотический дух у молодёжи. Большинство ребят планируют поступать на военные кафедры или уже являются их студентами. Перед началом соревнований курсанты возложили цветы к Вечному огню и почтили память павших в боях воинов минутой молчания.23 февраля в "Спортэксе" состоятся финалы патриотических игр, а также пройдут показательные выступления отрядов спецслужб и выставка военной техники. Владислав ТАМОШАУСКАС

















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