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03.03.17 09:09 Шарыповскому браконьеру грозит тюремный срок за убийство лося





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Сотрудники региональной полиции выяснили, что в прошлом году лесники обнаружили место разделывания животного. В ходе проверки выяснилось, что животное убил местный житель и вывез тушу к себе домой на тракторе. У него не было соответствующей лицензии на охоту, которая, к слову, на территории Шарыповского района запрещена. Теперь браконьеру придётся возместить ущерб, причинённый государству.







Штраф за убийство. В Шарыповском районе Красноярского края заведено дело на браконьера, который незаконно убил краснокнижного лося. Охотнику грозит штраф 200 тысяч рублей и тюремный срок до 6 месяцев.Сотрудники региональной полиции выяснили, что в прошлом году лесники обнаружили место разделывания животного. В ходе проверки выяснилось, что животное убил местный житель и вывез тушу к себе домой на тракторе. У него не было соответствующей лицензии на охоту, которая, к слову, на территории Шарыповского района запрещена. Теперь браконьеру придётся возместить ущерб, причинённый государству.







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